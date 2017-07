Penetración IPv6 en América Latina y el Caribe

Como parte de su estrategia en la promoción del protocolo IP versión 6 de Internet, LACNIC organizó este mes dos seminarios webinar sobre IPv6 en el que participaron más de 145 profesionales de América Latina y el Caribe.

Bajo el paraguas ¡Disfruta la experiencia IPv6! se realizaron dos sesiones técnicas para la comunidad. En la apertura del primero de los seminarios web, llamado IPv6 Launch, Carlos Martínez, CTO de LACNIC, reflexionó sobre cómo la región y el mundo han avanzado en los últimos 5 años en el despliegue y tráfico de IPv6. "La realidad hace 5 años era muy diferente a la que tenemos hoy", comentó Martínez y mostró auspiciosos datos.

Aseguró que hay una importante cantidad de países de América del Sur con tráficos en IPv6 mayores a 1%. Citó los ejemplos de Perú (entre 15% y 20%), Ecuador (entre 15% y 20%), Brasil (entre 15% y 20%), Bolivia (entre 4% y 5%), Argentina (en el entorno del 3%) y Uruguay (1,3%), todos con porcentajes de usuarios finales con IPv6 muy superiores al 1%. "Solo Brasil, si decimos 20% estamos hablando de millones de usuarios", acotó.

En América Central los dos casos más interesantes, para Martínez, son Guatemala (cerca de 7%) y México (en el entorno del 4%). En tanto en el Caribe se destacan República Dominicana y Trinidad y Tobago, ambos con un crecimiento muy rápido en IPv6.





"En América del Sur podemos decir que tenemos un promedio de 9% de usuarios en IPv6, con países muy por arriba y otros muy por debajo, pero en general está alineado al promedio mundial", agregó el gerente técnico de LACNIC.

En las otras subregiones, América Central, México y el Caribe, "necesitamos hacer más trabajo para que tengan un crecimiento más significativo, ya que ambos están en promedio en 1,15% de usuarios totales con IPv6, con asimetrías importantes entre los países", agregó ( www.youtube.com/watch?v=HcXDXjBNoxE ).

El primer webinar prosiguió con dos charlas técnicas. La primera fue sobre introducción a Neighbor Discovery Protocol a cargo de Jaime Olmos (Universidad de Guadalajara) de México y la segunda sobre Consideraciones de Seguridad para IPv6, dictada por Fernando Gont (Argentina).



El segundo webinar coincidió con el Día Mundial de IPv6. En la apertura, Oscar Robles, CEO de LACNIC, hizo un llamado a seguir trabajando en desarrollar capacidades en IPv6 porque si bien los primeros números son alentadores, la cifra de tráfico todavía es muy dispar en los países de la región.

Luego Fred Baker disertó sobre "IPv6: where are we?" y cerró Inés Robles con Internet de las Cosas Roadmap en el IETF ( www.youtube.com/watch?v=bK5v5cDo0fs&t=4s ).