Mayores mercados Internet del mundo son ahora China y la India

La India ha adelantado a Estados Unidos y es ahora el segundo mayor mercado Internet del mundo, con 333 millones de usuarios, detrás de China, que tiene 721 millones.

En un nuevo informe publicado en septiembre por la Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,‎ se confirma asimismo que apenas seis países, incluidos China y la India, representan 55% de la población mundial total que todavía no está en línea, a causa sencillamente del gran número de personas que ahí habitan.

Según la edición de 2016 del informe Estado de la banda ancha, mientras que el acceso a Internet está casi saturado en los países más ricos del mundo, la conectividad no avanza lo suficientemente rápido para ayudar a reducir las disparidades de desarrollo en sectores como la enseñanza y la atención sanitaria en los países más pobres del mundo.

Se estima que, en el mundo, 3.900 millones de personas no utilizan Internet, pero en el nuevo informe de la Comisión se estima que China, la India, Indonesia, Pakistán, Bangladesh y Nigeria representan 55% de todas las personas que no están conectadas, mientras que 20 países, incluidos los Estados Unidos, representan 75% de las personas que utilizan Internet. De esas conclusiones se desprende que esfuerzos específicos en unos cuantos mercados clave podrían ayudar considerablemente a resolver la enorme 'brecha digital' entre los que están en línea y los que todavía no lo están.

El Informe Estado de la Banda Ancha 2016‎, publicado justo antes de la 14ª reunión de la Comisión, que tuvo lugar el 18 de septiembre en Nueva York, es optimista con respecto al potencial de la banda ancha móvil, dado que 165 países ya han instalado redes móviles '4G' de alta velocidad. La penetración de los teléfonos inteligentes está casi saturada en Estados Unidos, Europa y otros mercados maduros de Asia como Japón y Corea, y se espera que la India e Indonesia, en particular, impulsen su crecimiento en el futuro. La India adelantó recientemente a Estados Unidos y es ahora el segundo mayor mercado mundial de teléfonos inteligentes, con unos 260 millones de suscripciones a la banda ancha móvil.

La Comisión aduce que si el acceso telefónico móvil básico casi universal se pudiera convertir en acceso de banda ancha móvil de alta velocidad, los teléfonos móviles podrían acelerar considerablemente el desarrollo y propiciar una rápida progresión hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas.

"Existe un amplio acervo de pruebas económicas de que la conectividad de banda ancha asequible es un facilitador esencial del crecimiento económico, la integración social y la protección del medio ambiente", declaró Houlin Zhao, Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que también es Co-Vicepresidente de la Comisión con Irina Bokova, Directora General de la UNESCO. "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativos a la enseñanza, la igualdad de género y las infraestructuras comprenden metas audaces para la tecnología de la información y la comunicación. Los ODS son alcanzables pero se necesitan esfuerzos urgentes y progresos en la rapidez, el grado y la igualdad del desarrollo. La Comisión considera que se puede lograr gracias a la banda ancha.

"Las tecnologías de banda ancha pueden ser potentes multiplicadores del desarrollo", añadió la Sra. Bokova, "pero para ello se precisan inversiones combinadas en el acceso y formación y enseñanza. Se trata de abrir nuevos caminos para crear y compartir conocimientos. Se trata de mejorar la libertad de expresión y de aumentar las oportunidades de aprendizaje, especialmente para niñas y mujeres. Se trata de desarrollar contenido pertinente, local y plurilingüe."

El informe Estado de la banda ancha, elaborado cada año, es una instantánea mundial única del acceso a las redes de banda ancha y su asequibilidad, con datos país por país del acceso a la banda ancha comparados con los objetivos esenciales fijados por la Comisión en 2011.

En el informe se confirma que, según las cifras más recientes de la UIT, a finales de 2016, 3.500 millones de personas utilizarán Internet, con respecto a 3.200 millones el año pasado, lo que equivale a 47% de la población mundial. Los progresos en los 48 Países Menos Adelantados designados por las Naciones Unidas han sido alentadores, y se espera alcanzar el objetivo de la Comisión de 15% de la población de los PMA en línea antes del final de este año.

Las cifras de este año muestran que, de nuevo, los 10 primeros países en desarrollo en penetración de Internet en los hogares están en Asia o en el Oriente Medio. La República de Corea sigue teniendo la mayor tasa de penetración de la banda ancha en los hogares del mundo, con 98,8% de los hogares conectados. Qatar (96%) y los Emiratos Árabes Unidos (95%) están clasificados segundo y tercero respectivamente.

Islandia sigue teniendo el mayor porcentaje de personas que utilizan Internet (98,2%). Luxemburgo (97,3%) ha adelantado a Noruega y ocupa ahora el segundo puesto mientras que Andorra (97%) ha arrebatado el tercer puesto a Dinamarca.

Mónaco sigue muy ligeramente por delante de Suiza como líder mundial de la penetración de la banda ancha fija, con más de 47 suscripciones por 100 habitantes, en comparación con Suiza (45%). Hay ahora siete economías (Mónaco, Suiza, Liechtenstein, Dinamarca, los Países Bajos, Francia y la República de Corea) en las cuales la penetración de la banda ancha es superior a 40%, cuando en 2014 había seis y en 2012 había sólo una (Suiza).

Finlandia tiene el porcentaje más elevado de suscripciones activas a la banda ancha móvil en el mundo, con 144 suscripciones por 100 personas, seguida por Singapur (142) y Kuwait (139). La región Asia-Pacífico representa casi la mitad (48%) de todas las suscripciones a la banda ancha móvil.

En total hay actualmente 91 economías en las cuales más de 50% de la población está en línea, en comparación con 79 en 2015, pero mientras que en 2014 los 10 primeros países en proporción de usuarios de Internet eran todos europeos, este año se les ha sumado Bahrein (en el séptimo puesto) y Japón (en el noveno). Los niveles más bajos de utilización de Internet se encuentran en el África subsahariana, donde menos de 3% de la población utiliza Internet en varios países, tales como Chad (2,7%), Sierra Leona (2,5%), Níger (2,2%), Somalia (1,8%) y Eritrea (1,1%).

Metas globales de la Comisión de la Banda Ancha

Los progresos hacia las Metas de 2011 de la Comisión han sido diversos.

En lo que respecta a la Meta 1: Planes nacionales de banda ancha, gracias al trabajo de información de la Comisión sobre la importancia de la banda ancha, el número de países con un Plan Nacional de Banda Ancha pasó de 102 en 2010, cuando la Comisión comenzó su trabajo, a 151 al día de hoy.

En lo que respecta a los progresos de la Meta 2: Asequibilidad, la mayoría de los países han alcanzado la meta de la Comisión de un coste de la banda ancha fija básica inferior a 5% de la RNB mensual, incluidos 83 países en desarrollo. Ahora bien, al día de hoy sólo cinco de los 48 Países Menos Adelantados según las Naciones Unidas han alcanzado la meta.

La Meta 3: Conectar los hogares a la banda ancha ha avanzado satisfactoriamente, 52% de los hogares en todo el mundo disponen de una conexión de banda ancha. En los países desarrollados, 84% de los hogares están conectados, pero la progresión también ha sido sólida en los países en desarrollo, donde el acceso de los hogares ha pasado de 38% el año pasado a 41% en 2016, rebasando así la meta de 40% fijado por la Comisión en 2011.

Si bien se espera que los Países Menos Adelantados alcancen la Meta 4: Poner a la gente en línea, con 15% de la población conectada a finales de este año, con las tasas de crecimiento actuales es improbable que se alcance antes de 2021 la meta global general de la Comisión de 60% de las personas en línea.

Por último, la brecha de género, que se intenta resolver con la Meta 5: Igualdad de acceso, ha aumentado ligeramente, en realidad, de una brecha de género de 11% entre usuarios de Internet en 2015, a 12% en 2016, lo que equivale a 257 millones más de hombres que de mujeres en línea.

La Comisión de la Banda Ancha está integrada por más de más de 50 dirigentes de diversos sectores público y privado que se han comprometido a ayudar activamente a países, expertos de las Naciones Unidas y equipos de ONG a aprovechar plenamente el ingente potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para impulsar nuevas estrategias nacionales en materia de ODS en ámbitos clave tales como enseñanza, atención sanitaria y gestión del medio ambiente.



El informe Estado de la banda ancha 2016 es la sexta edición del informe de la Comisión sobre la conectividad de banda ancha. Esta publicación anual es el único informe que contiene una clasificación país por país del acceso y la asequibilidad en más de 160 economías.

Puede descargar el informe completo aquí.

Puede descargar las principales conclusiones del Informe aquí.

Puede descargar un resumen de los progresos realizados con respecto a las 5 Metas de la Comisión para la banda ancha aquí.