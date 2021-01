26/01/2021

iPhone vs Android: un debate cada vez más igualado

Los dos principales sistemas operativos de telefonía móvil continúan en su lucha encarnada y directa por proclamarse líder indiscutible del sector pero... ¿Hay tanta diferencia entre ambos? Las pruebas dicen que no. La línea del eterno debate entre iOS y Android es cada vez más final. Las principales aplicaciones de entretenimiento y ocio online, como la app de Betway apuestas en linea, las podrás encontrar en ambos sistemas operativos y las características de cada una serán prácticamente las mismas, sin apenas diferencias o funcionalidades distintas. Aún así, si queremos decidir entre seleccionar un dispositivo iOS o uno Android debemos tener en cuenta la presencia de cada uno en los principales factores y en cuanto a nuestras necesidades en cada momento. Por ejemplo, en cuanto a personalización se refiere, en los dispositivos Android encontramos muchas más opciones, más versatilidad y, por política propia, en Apple, que cuidan mucho el diseño, siempre muy pulcro y exquisito, sus dispositivos son mucho más rígidos. Pero exclusivamente en cuanto a diseño, si queremos instalar apps como la de Betway u otras, tanto Play Store en Android como Apple Store en iOS nos permiten miles de posibilidades. Si nos referimos a privacidad, Apple siempre alardea de este aspecto y, en parte, tiene razón. Los dispositivos iOS bloquean más el intercambio de informaciones y no cuentan apenas con virus. Aún así, aunque Google utilice tu información siempre lo hace con el fin de facilitarte la vida y no pone en peligro tus datos personales en ningún momento. Para hablar de compatibilidad habría que decantarse por Android, tanto por precio como por compatibilidades. Las posibilidades de los dispositivos iOS se limitan a los dispositivos y servicios complementarios que ofrece la marca Apple, como Apple TV o HomePod, siempre más exclusivos. Vamos con otro aspecto importante, la fragmentación. Apple en este aspecto saca ventaja a su competidor y los usuarios de iOS reciben las actualizaciones de manera más inmediata que lo que lo hacen los usuarios de dispositivos con el sistema operativo de Google ¿Qué significa esto? Pues que recibirán las nuevas funcionalidades, protecciones y correcciones antes. Por ejemplo, si Betway lanza una novedad para su aplicación, es muy probable que los usuarios de Apple disfruten de ello antes que los de Android. En posibilidades de dispositivos y precios depende siempre de tus gustos y necesidades. Con Android podrás elegir entre diferentes marcas, modelos y precios. Con Apple te tienes que limitar a los exclusivos iPhone y iPad, que son sinónimo de garantía. La necesidad, los gustos y el presupuesto mandan en este apartado, es algo bastante personal. Sin duda alguna estamos ante los dos grandes sistemas operativos de dispositivos móviles, ambos 100% fiables y seguros y, además, no cesan en su crecimiento y desarrollo por lo que elegir cualquiera de los dos será un acierto.



