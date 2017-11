Mitos sobre enfermedades: falsas creencias que hacen peligrar la salud

En nuestra primera serie de mitos de la ciencia, nos preguntábamos si la luz de la pantalla afecta o no a nuestra vista. A menudo existen creencias populares que, o bien cuentan con limitada evidencia científica que las apoyen, o bien son directamente falsas. Cuando estas ideas se relacionan con la medicina, podemos correr el riesgo de poner en peligro nuestra salud.

Existen, desde luego, diversos mitos de enfermedades muy extendidos en la cultura popular. Estas creencias, relacionadas con diversos problemas de salud, como el cáncer, la gripe u otras patologías, o con las herramientas para prevenirlas y tratarlas (como las vacunas), pueden causar perjuicios muy serios en la sociedad. Por ello es importante ser crítico con la información que recibimos a diario.

Tengo gripe: ¿puedo tomarme un antibiótico?

Este es uno de los mitos de enfermedades más extendidos y peligrosos para la salud pública. La gripe es provocada por la infección de un virus de la familia Orthomyxoviridae, que afecta a nuestras vías respiratorias, causando síntomas como dolor de garganta, debilidad, dolores musculares o de cabeza, tos, etc.

Hay quien cree que la gripe se resuelve automedicándose, y en particular, tomando antibióticos. Estos fármacos, sin embargo, solo son efectivos contra las bacterias, por lo que no podrán curarnos de la gripe. Por este motivo, consumir antibióticos para luchar contra la gripe es uno de estos mitos de enfermedades falsos. Y además, esta creencia es peligrosa, ya que provoca el incremento de bacterias resistentes a los antibióticos, por lo que en unos años, infecciones hoy tratables podrían no ser curadas.

¿El autismo es producido por las vacunas?

En febrero de 2010, la prestigiosa revista The Lancet publicaba un artículo sobre las vacunas que decía que su administración podría provocar autismo. Según aquellos resultados, la aplicación de la vacuna triple vírica (MMR), que protege del sarampión, las paperas y la rubeola, podría estar asociada con un nuevo síndrome gastrointestinal y con autismo.

Nada más lejos de la realidad. La revista reconoció que el autor había manipulado los datos del estudio , y de hecho, este médico ya no puede ejercer su profesión en Reino Unido. Su trabajo, sin embargo, causó un impacto enorme, y actualmente sigue siendo difundido por los movimientos antivacunas. En este caso, los mitos de enfermedades (o de las herramientas para prevenirlas) también ponen en jaque a nuestra salud.

Y es que las vacunas, desarrolladas inicialmente por Edward Jenner en la lucha contra la varicela, han salvado millones de vidas en todo el mundo desde el siglo XIX. La propia Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer un imprescindible documento sobre mitos y realidades sobre las vacunas . En la siguiente infografía podemos asimismo ver los efectos de las vacunas en la mortalidad de la población, que se ha reducido de manera considerable.



¿El cáncer es una enfermedad moderna provocada por el ser humano?

La fundación Cancer Research UK es una entidad británica sin ánimo de lucro que promueve la investigación. Entre sus objetivos también figura derribar algunos mitos de enfermedades, en particular sobre el cáncer, una terrible patología que afecta a millones de personas en el mundo. La Sociedad Española de Oncología Médica estima que en 2015 se diagnosticaron más de 220.000 nuevos casos de cáncer en España.

Esta espectacular incidencia puede hacernos pensar que el cáncer es una enfermedad moderna, y que posiblemente, el incremento de pacientes afectados esté relacionado con nuestro estilo de vida u otros factores. Cancer Research UK en su lista de falsas creencias sobre el cáncer explica que esta patología es tan vieja como el propio ser humano. Existen evidencias científicas de que un esqueleto de 3.000 años de antigüedad murió de un tumor maligno.

Aunque es cierto que factores como el consumo de tabaco y el no llevar una vida saludable pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer, no podemos decir que sea un problema de salud moderno "creado" por el ser humano. Dado que vivimos más y que las técnicas de diagnóstico han mejorado muchísimo, también han aumentado los casos de cáncer en todo el mundo.

Existen muchos más mitos de enfermedades, pero quizás sean estos los más famosos y populares, a pesar del evidente daño que pueden provocar en nuestra salud. Conocer y analizar de manera crítica la información médica que recibimos es fundamental para que podamos tener una vida saludable, y no engañarnos con creencias sin base científica.

