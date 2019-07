Anabólicos y transgénicos: dos hojas del mismo repollo

"La población, cuando no es regulada, aumenta en una proporción geométrica. La subsistencia solo en una proporción aritmética. Un mínimo de conocimiento de matemáticas mostrará la inmensidad del primer potencial en comparación con el segundo.

Por esta ley de la naturaleza que hace que el alimento sea necesario para la vida del hombre, los efectos de estos dos potenciales desiguales deben ser mantenidos iguales. Ello implica un freno sobre la población, poderoso y en constante acción, a partir del problema de la subsistencia. Tal dificultad debe acontecer en algún punto y, necesariamente, sufrida con todas sus consecuencias por una gran parte de la humanidad".

Ensayo sobre el principio de la Población, 1798.

T.R. Malthus, 1766-1834.

La finalidad de elaborar este articulo es poner en evidencia la falta de compromiso que tienen los ecologistas que practican el ecologismo para con la evidencia científica y como a veces sin proponérselo son víctimas de sus propias ideas. No pretende ser una única verdad pero me parece que deberían muchos comunicadores de lo ecológico ser mas equilibrados cuando exponen una cuestión debiendo como en toda discusión científica honesta exponer claramente los pro y los contra sobre diferentes temas. De hecho este articulo espero que sea un comienzo. Si bien no soy un experto trabaje evaluando durante algunos años anabólicos para la industria y el tema de su prohibición por parte de la CEE de estos promotores del crecimiento tiene mucho de corrupción, manejos poco claros y poca discusión científica con pruebas. Me temo que con el tema de los transgénicos es similar.

El debate sobre transgénicos se repite en los medios periódicamente como hace ya mas de 10 años ocurría lo mismo con el tema de los xenobióticos (anabólicos). El paralelo y la similitud son tan grandes que parece el mismo debate hasta me animaría a decir que los argumentos que se esgrimen en contra poco tienen de científicos. En este tema como en otros –el tema del aborto es uno de ellos- genera toda suerte de discusiones acaloradas que tienen por momentos muy poco de racionales.

Si bien las posturas tanto a favor como en contra son escuchables y respetables , el ecologismo (término utilizado a propósito aquí que nada tiene que ver con la rama de la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el ambiente llamada ecología) esta plagado de un sentimiento no ya seudocientífico sino claramente anticientífico llevando al argumento para prohibirlos a posiciones políticas (si es de derechas o de izquierdas) o de índole económico como el hecho de que hay una mano negra de las multinacionales para que sus razones no sean oídas y no como debería ser que si se prohíben debería haber buenas razones científicas. Si bien las multinacionales no son carmelitas descalzadas tampoco son el diablo.1

Si se me permite voy a tratar de empezar con la historia de los anabólicos y luego trataré de manifestar los pro y los contra de la utilización de los transgénicos.

Los anabólicos son sustancias que promueven en los organismos lo que se denomina el anabolismo, o sea promueven la síntesis de proteínas en los músculos entre otras funciones, lo que se traduce en aumento del peso corporal. De hecho existen una amplia gama de sustancias hormonales que inducen anabolismo proteico tal es el caso, la hormona del crecimiento y las hormonas sexuales que a diferencia de otras como son los corticoides que inducen lo contrario catabolismo - o sea destrucción proteica. La utilización de estas sustancias son de vieja data. Durante muchísimos años se utilizaron los derivados de los estilbenos que con el tiempo demostraron que inducían al desarrollo de tumores, sobretodo de vagina. Cuando se comprobó fehacientemente este hecho se puso en marcha una serie de investigaciones de muy alta calidad para obtener sustancias con todas las ventajas de los anabólicos y con mínimo de efecto secundario. Así los laboratorios farmacéuticos Roussel Uclaf , Hoechst y Lilly entre otros, obtuvieron sustancias de alta seguridad tanto aplicados en animales como en el consumo de estos por parte de los humanos.

Los anabólicos mas conocidos son la trembolona, el Zeranol, el estradiol (No confundir con estilbenos ,la sustancia típica es el dietilestilbestrol (DES) ,que si bien son derivados estrogénicos presentan efectos secundarios indeseables y por lo tanto deben estar prohibidos por razones sanitarias), la Progesterona , testosterona y los derivados tiroideos . Existen otros promotores de crecimiento como ser algunos antibióticos del tipo monensina (Elanco Ltd U.K) o la flavomicina (Hoechst) que cambiando la flora del rumen modifican la eficacia alimentaria.

Cuando los productores y los Estados sobretodo en la CEE les pidieron a los laboratorios que desarrollaran estos anabólicos la necesidad de producir más y mejores alimentos estaba como primera línea en las agendas gubernamentales. Con los anabólicos no solo se aumenta el peso y la calidad de la res sino que se aumenta la velocidad como se llega a ese peso reduciendo el tiempo en que los animales permanecen en los campos algo muy apreciado en los crudos y nevados inviernos del norte europeo. Al mismo tiempo se reduce sustancialmente el alimento consumido por lo tanto la dependencia de granos para engordarlos disminuye drásticamente. Como siempre ocurre y en esto es muy parecido a lo que ocurre con los transgénicos, en las ventajas estaba el germen de su derrota.

En una economía no competitiva como es la europea con fuertes subsidios en la industria agroalimentaria estas ventajas comprometían económicamente a los gobiernos. Las cámaras frigoríficas estaban abarrotadas de carne como consecuencia lógica el precio descendió tanto que los Estados se veían en figurillas para seguir pagando esa carne a precio de escasez. Lo que terminó en colmar el vaso era que el lobby de los granos no tenía casi clientes, a tal punto son efectivos los anabólicos en la conversión alimentaria. Dando manotazos de ahogado tenían los Estados que encontrar razones de peso para prohibirlos. Presionaron primero sobre las normas de seguridad y los anabólicos salieron airosos. Cuando se combina eficacia científica en la resolución de un problema y negocio el resultado suele ser excepcional.

Como desde el punto de vista sanitario los anabólicos permitidos y aprobados eran irreprochables ¿que hicieron los Estados y los diferentes lobbies?. ¿Contrataron a un comité científico para encontrar pruebas en contrario o hicieron lo que se hace siempre en estos casos?. Hicieron lo segundo. O sea hicieron trampa. Contrataron a un locutor periodista tipo Mauro Viale o un Sofovich con alto rating para desacreditar a los anabólicos basándose en la experiencia de los estilbenos y machacando sobre los tumores que estos obsoletos engendros habían provocado olvidándose de mencionar a los eficientes nuevos anabólicos. Una vez que la opinión en contrario estaba ya formada salieron a preguntar a la gente que opinaba de los anabólicos y con las encuestas en la mano empezar a presionar a las autoridades (que como era de esperar no necesitaron mucha presión que digamos) para que sean prohibidos...

El 31 de Julio de 1981, el Consejo "armado" a tal fin adoptó la Directiva 81/602/CEE sobre la prohibición de ciertas sustancias que ejercen acción hormonal. Como siempre ocurre en estas cuestiones aprobaron entre gallos y medianoche una resolución prohibiéndolos. Lo más curioso y esto es standard en cualquier fraude la votación se hizo en vacaciones de verano con el mínimo quórum. El voto fue positivo en cuanto a la prohibición a pesar de que el Comité científico nombrado por ese mismo Consejo había arribado a la taxativa y clara conclusión de la inocuidad de estas sustancias xenobioticas legales (Trembolona, estradiol y Zeranol, testosterona y Progesterona).

En 1982 con la opinión pública a su favor el Consejo de Ministros prohibió el uso de estas sustancias. O sea primaron como siempre los intereses económicos y políticos a la evidencia objetiva, y no en vano en una reunión secreta las autoridades gubernamentales les dijeron a las multinacionales de medicamentos y a los sorprendidos granjeros - "...Miren ustedes ganaron la batalla científica, pero saben lo que pasa la gente no quiere a los anabólicos... nosotros somos políticos y nos debemos a los votantes.... y esto es un asunto terminado..."

Transgénicos ¿La historia se repite?...

Los transgénicos y los híbridos presentan muchísimas ventajas. Son el producto de la investigación básica en genética de más de 30 años. Los logros son tan espectaculares que sería muy difícil encontrar alguna falla... pero no se asusten siempre hay una o varias pecas.

Los transgénicos tienen una ventaja muy interesante (además de la productividad altísima y otras ventajas que muy bien un agrónomo podría enumerar) es el hecho de ser resistentes a las enfermedades y los parásitos. Esto desde el punto de vista ecológico no es moco de pavo. Al reducir los fungicidas y los antiparasitarios (acaricidas) dentro de los cuales están los nocivos clorados y fosforados y los menos lesivos piretroides, le hacemos un gran beneficio al medio ambiente. Desventaja aparente: Para permitir un mejor rendimiento debo fertilizar mas la tierra y consumir mas agua para irrigarlos, lo cual genera un mayor gasto por parte de los agricultores. Puedo tener los mejores genes pero si no les doy de comer....

Un argumento ridículo que en las últimas semanas he escuchado con excesiva frecuencia es que los transgénicos promueven el monocultivo y por lo tanto se termina debilitando la tierra cosa que coincido pero no en los términos planteados 2. Este argumento es perverso y es equivocar la causa y el efecto ya que lo que origina ese agotamiento es el monocultivo y no los transgénicos. Se producirá el agotamiento con o sin transgénico si siembro siempre lo mismo sin realizar rotaciones. O SEA EL PROBLEMA ESTARÍA EN EL TIPO DE MANEJO Y NO EN EL TIPO DE SEMILLA A SEMBRAR.

Los transgénicos lograron indirectamente y sin proponérselo eliminar muchas plantas exóticas introducidas accidentalmente en muchos países y que pronto se transformaron en plagas. Los gorgojos, los ácaros, los hongos y demás pestes no se morirán de hambre si el sorgo transgénico no es apetitoso o los mata, empezarán a comer cualquier cosa tal como ocurre en nuestro país con algunas gramíneas que actualmente son plagas y que fueron introducidas por los ingleses, cuando las trajeron desde Inglaterra en el siglo XIX con los durmientes y sus implementos ferroviarios.

Esto ¿No es una ventaja ecológica?.

Los cultivos hasta suelen ser más resistentes a las langostas. Claro si yo compro el alimento en el supermercado poco me importa que el granjero se muera de hambre a lo sumo pagaré mas caro el alimento- por supuesto si es que puedo hacerlo -. (Aunque uno no es gil y esto tiene un limite).

Este tema del precio es muy importante. El transgénico al tener alto rendimiento es mas barato. Por supuesto que es más romántico recoger el arroz con la mano y de a uno que con una máquina que consume gasoil que tiene el problema que produce efecto invernadero... pero ¿Ud. esta dispuesto a pagar el precio de la recogida manual como merece el cansado agricultor o le pagara Ud. al pobre agricultor como si fuera su esclavo personal ?.O sea por si no quedó claro quien paga la diferencia ¿El pobre que apenas le alcanza para pagar y comer el arroz transgénico o el rico ecologista que se queja de los transgénicos baratos esgrimiendo razones científicas endebles?.

Otro argumento lo de las semillas que no se pueden utilizar para la próxima temporada de siembra, esta directamente relacionado con el vigor híbrido obtenido y la implementación de un gen que bloquea la fecundidad de la descendencia llamado "Gen Terminator" (a veces pienso... ¡Qué creativa (y cínica) es la gente de la industria!). Este es el secreto del "negocio". Voy a explicar esto con un ejemplo de veterinaria que creo será igual para la agricultura. Los huevos que comemos lo mismo que pasa con los pollos doble pechuga vienen de ponedoras que tienen lo que se llama el poder híbrido incrementado. Este Vigor Híbrido se obtiene de reproducir padres que fueron comprados como pollitos BB que tenían un potencial para producir individuos extraordinarios para estas características señaladas. Si yo reproduzco estos individuos esta característica se pierde con el correr de las generaciones de ahí que debo comprar esos pollitos BB que vienen con una "marca o gen" especial con esa característica fijada por un laboratorio que siempre lamentablemente es multinacional.

La culpa de que sea multinacional es solo nuestra. Antes de la dictadura del Proceso técnicos de diferentes disciplinas biológicas en diferentes instituciones (INTA y Universidades) estaba obteniendo el pollito BB argentino cruzando gallinas de diferentes lugares del planeta. ¡¡¡¡¡Y lo lograron!!!!! ¿A que no saben que les pasó a los veterinarios, genetístas y zootecnistas que estaban en este proyecto cuando Videla tomó el poder?.....

El "gen Terminator" se lo podría muy bien sacar lo que muy posiblemente no podríamos sacar es ese Vigor Híbrido (VH). 3 Si sembráramos esas semillas lo que no podríamos es aumentar el vigor híbrido que se iría reduciendo de generación en generación y para el final posiblemente caer en picada. O sea la caída del VH es una característica biológica de los productos híbridos y nada tiene que ver directamente con los transgénicos (que de por sí presentan esta característica lo que los hace altamente rendidores). Si volvemos a la agricultura sin transgénicos no solo el rendimiento será menor sino que para producir lo mismo tendríamos que liberar mas áreas silvestres para cultivar esa misma cantidad ¿Esto no va en contra de ganar a la naturaleza más área protegidas que defiende el ecologismo mal entendido y mal informado? 4

En vez de quejarse los ecologistas que practican el ecologismo podrían hacer muy bien lo que hace años esta haciendo la India con el arroz transgénico y lo que quisimos hacer nosotros hace 30 años con nuestros Pollitos BB, producir nuestros propios transgénicos. Los hindúes no se detienen en cuestiones filosóficas por lo menos cuando de hambre se trata, tiene mas de 1000 millones de habitantes y varios cientos de esos millones estas hambrientos. En todas las reuniones de la OMC las multinacionales se quejan sobre estos procedimientos que los países respetuosos de sus ciudadanos necesitan implementar con urgencia y para urgentemente liberarse de la dependencia que los lleva a la miseria. Imaginen el hermoso negocio que tienen las Multinacionales de las semillas en puerta y no pueden acceder. Pero los hindúes no son tontos es mas producen sus híbridos y transgénicos y el INTA Hindi se da el lujo de regalar estas semillas. De esta manera conservando nuestros propios institutos de investigación (INTA, INTI y demás universidades junto con la actividad privada, el ejemplo de BIOGENESIS en veterinaria es para imitar) podríamos decirle no a MONSANTO, al Banco Mundial y al FMI. Es así como se combate el hambre y la dependencia (ambas cosas siempre van unidas junto con el subdesarrollo mental que parece ser congénito en toda mente ecologista que practica el ecologismo que siempre confunden prueba objetiva con cuestiones económicas y políticas y que inocentemente o no siempre se ponen del lado de la dependencia).

Por supuesto que está la cuestión pendiente con poca evidencia en el presente sobre la posible introducción de genes en la naturaleza tema que debería estudiarse en profundidad para no dejar dudas pero mientras tanto que hacemos ¿Producimos menos, ocupamos áreas protegidas con cultivos no transgénicos?.5 Estas y otras preguntas no son fáciles de responder ni las responderemos con voluntarismo y con filosofía barata... solo las responderemos con Ciencia y con certezas...