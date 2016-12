¿Cuanta influencia ejercen los astros sobre la vida cotidiana?

En este artículo se analizan los argumentos con los cuales se pretende justificar desde la ciencia la supuesta influencia de los astros en la vida cotidiana.

Si bien la influencia gravitacional y electromagnética generada por los cuerpos celestes pueden influenciar el clima terrestre y éste a su vez el comportamiento humano, no se conoce ni un solo modelo desarrollado por la astrología para predecir el comportamiento físico de un cuerpo celeste y su posterior influencia en el clima.

En este artículo también se hace una revisión de cómo el campo gravitacional y electromagnético de objetos de la vida cotidiana tienen una magnitud mayor que la ejercida por los cuerpos celestes, derrumbando así cualquier posibilidad de sustentar bajo el argumento de interacciones de la física la actuación directa de los astros en la vida cotidiana.

1. Leyes Físicas

La física, como ciencia natural que estudia las propiedades y el comportamiento de la energía y la materia diferencia dos grandes ramas: a nivel microscópico (mecánica cuántica) y a nivel macroscópico (mecánica clásica y/o relativista). Para definir los límites en los cuales las distintas teorías tienen efecto, Niels Bohr (7 de octubre de 1885 – 18 de noviembre de 1962) introdujo el principio de nivel de correspondencia [1], el cual postula algunos argumentos que se deben seguir para describir sistemas macroscópicos o microscópicos. Para este trabajo nos centraremos en la mecánica de los cuerpos macroscoscópicos pues nuestro objeto es discutir los efectos de los cuerpos celestes en la vida cotidiana.

A la fecha se conocen cuatro interacciones fundamentales en la naturaleza: interacción nuclear fuerte, interacción nuclear débil, interacción electromagnética e interacción gravitatoria. Si bien todas estas interacciones son de carácter inverso cuadrático con la distancia (1/r^2), como se muestra en la tabla 1, su campo de acción es el macro o microscópico como se expondrá más adelante.

Tabla 1. Comportamiento con la distancia (r) de cada una de las interacciones fundamentales de la naturaleza.

En sintonía con la Tabla 1, las únicas fuerzas que tienen un alcance macroscópico es la interacción gravitatoria y electromagnética. A continuación se hace un breve barrido por cada una de estas interacciones para evaluar si efectivamente el campo gravitacional o electromagnético generado por los cuerpos celestes tienen influencia en la vida cotidiana, como afirman quienes tratan de darle un sustento físico a una creencia vacía y sin sentido como la astrología [2].

1.1 Interacción Electromagnética

La imagen de cabecera muestra el esquema simplificado de la distancia de un astro que supuestamente influye sobre las personas. El campo electromagnético es producido por partículas u objetos con carga eléctrica (Q) y modifica el comportamiento de otras partículas u objetos cargados que se encuentren en su vecindad.

Asumamos un cuerpo celeste ubicado a una distancia r, como se muestra en la figura. Como la energía electromagnética es función inversa de la distancia, la radiación electromagnética recibida por un punto en la tierra es prácticamente despreciable, máxime cuando la mayor parte de los rayos UV (Ultra Violeta) y rayos X son absorbidos por el nitrógeno molecular. Adicionalmente, las longitudes de onda mayores a la de los Rayos UV se absorben por la excitación de la molécula de Oxígeno O2.

En este punto es importante distinguir entre la radiación electromagnética emitida por el sol y la emitida por los demás cuerpos celestes. Si bien la radiación solar tiene efectos sobre el cuerpo humano como fuente principal del vitamina D3 y efectos negativos como su acción mutagénica [3], no existe ninguna evidencia de que el sol tenga efectos en el comportamiento humano más allá de los psicológicos [4]. Nuestro objetivo ahora es evaluar la evidencia de que objetos lejanos como las estrellas, o con un campo electromagnético extremadamente bajo como la luna, tienen influencia sobre nosotros a partir de la interacción elecromagnética.

Si bien se podría argumentar que la luna es un cuerpo celeste que está más cerca a la tierra que las estrellas y que por lo tanto tiene una mayor influencia sobre nosotros, el argumento es fácilmente rebatible cuando se sabe que la carga eléctrica de la luna en la cara iluminada presenta valores alrededor de 5 a 10 V/m y valores de alrededor de -100 V/m en la cara oscura [5]. En otras palabras, el potencial eléctrico percibido por una persona en la tierra por causa de la luna sería alrededor de 2.6 x10^-8V = 0.000000026V. Esto asumiendo que no existen interacciones con la ionósfera y demás pantallas atmosféricas naturales.

Con fines de comparar esta magnitud, el voltaje medio de los nervios del cuerpo humano es 70 mV = 0.070V, es decir, el voltaje que existe entre los nervios del cuerpo humano es casi 3.000.000 de veces más grande que el voltaje que sentiría el cuerpo humano por acción de la luna. Para comparar este efecto, los electrodomésticos de uso casero con tensiones de 220V producen campos eléctricos con una intensidad cercana a los 10 V/m (sin flujo de corriente) [6].

En otras palabras, los electrodomésticos de uso cotidiano tienen un campo eléctrico mayor que el producido por la luna, es decir, el efecto electromagnético de la luna sobre nosotros es totalmente nulo y por lo tanto carece de sentido suponer que por acción del campo electromagnético de la luna, haya algún efecto en la vida cotidiana de los seres humanos.

Volviendo al punto de la radiación electromagnética de las estrellas para evaluar la hipótesis de su influencia en la vida cotidiana, si bien recientes estudios han avalado que la explosión de estrellas relativamente cercanas a la tierra pueden influenciar el clima terrestre [7], esto no implica que haya un efecto mayor que el psicológico causado por el comportamiento climático, como se vio antes. En otras palabras, la radiación electromagnética de los astros podrían afectar el comportamiento climático de la tierra y este a su vez afectar psicológicamente a los animales y entre ellos, a los humanos.

Ahora bien, ¿Qué pasa en el cuerpo humano o en la vida cotidiana con la leve radiación recibida por cuerpos lejanos como las estrellas?. Absolutamente nada. El campo magnético de la tierra es una excelente barrera de protección para evitar que radiación electromagnética proveniente del espacio nos afecte, y más aun, con intensidades tan bajas como la de la luz de las estrellas.

En resumen, los campos electromagnéticos emitidos por cuerpos celestes pueden llegar a modificar el comportamiento atmosférico en la tierra y esto a su vez repercutir en el estado anímico de la población, sin embargo, la aleatoriedad del comportamiento de las erupciones solares o el estallido de supernovas o demás fenómenos astronómicos con grandes emanaciones de radiación electromagnética dejan pocas alternativas para que por medio de pseudociencias como la astrología se hagan pronósticos.

A la fecha no se conoce ni un solo modelo físico o estadístico desarrollado por la astrología para predecir el comportamiento climático a partir del comportamiento de cuerpos celestes, y mientras esto no ocurra, la astrología carece de bases para siquiera ser evaluada como una alternativa a la hora de entender el comportamiento humano y social.

Después de descartar que a partir de campos electromagnéticos los cuerpos celestes puedan ejercer algún grado de influencia directa sobre el ser humano, a continuación se evalúa si por acción gravitatoria los cuerpos celestes podrían hacerlo.

1.2 Interacción Gravitatoria



Isaac Newton (25 de diciembre de 1642 – 20 de Marzo de 1726) uno de los científicos más influyentes de la historia fue quien estableció las bases de la mecánica clásica bajo la cual se rige el movimiento de todos los cuerpos de tamaño superior en el universo, inclusive los astros.

Si bien la Interacción Electromagnética que se describió en la sección 1.2 de este artículo es proporcional a la carga de los cuerpos, la interacción Gravitatoria es proporcional a la masa de ellos.

El sol, por ejemplo, tiene una masa de 1'988.500x10^24Kg y la tierra de 5.9726x10^24Kg [8], por lo tanto, la fuerza radial que el sol ejerce sobre la tierra es de 3.52x10^22N mientras que sobre una persona de aproximadamente 70Kg es de 0.41N. Para comparar esta cifra, la fuerza que ejerce el edificio donde usted podría vivir, a una distancia de 10cm, es 13 veces mayor que el campo gravitacional del sol sobre usted. Ahora, al cálculo anterior se le debe restar la influencia que ejerce el campo gravitacional terrestre (9.76 m/s^2), lo cual implica que hasta un camión circulando por la calle tendría un campo gravitacional mayor sobre usted que el ejercido por el sol.

Muchos de los argumentos relacionados con la influencia de la luna en el comportamiento humano, refieren a que si la luna tiene efectos sobre el comportamiento de las mareas, entonces debe tenerlo también sobre los humanos al estar compuestos en un 65% de agua [9].

Como se vio antes, la fuerza gravitacional no es función de la composición de agua sino de la masa total del cuerpo, por lo tanto ¡el argumento se cae de su propio peso!. Sin embargo, si se calcula la fuerza gravitacional radial ejercida por la luna en una persona de 70Kg se observa que apenas alcanza 2.32x10^-3N. Para comparar esta cifra, la fuerza gravitacional que ejerce el computador en el que usted trabaja ahora es 3 veces mayor que la que ejerce la luna sobre usted.

Y ni qué decir de la atracción gravitacional que ejerce una estrella lejana sobre los seres humanos, pues debido a la enorme distancia que nos separa, el mouse de su computador ejerce más atracción gravitacional sobre usted que la estrella más cercana (Proxima Centauri).

En conclusión, los objetos de la vida cotidiana, ejercen una fuerza gravitacional mayor que la ejercida por los cuerpos celestes en nosotros, es decir, no tiene sentido la hipótesis de que el campo gravitacional de los cuerpos celestes tenga una influencia directa en la vida cotidiana de la sociedad más allá que la psicológica por cambios en el clima terrestre.

Mientras sus fuentes sean los libros mediocres de Astrología que hay en cualquier gran almacén, o las predicciones Astrológicas de revistas y periódicos, mal errados van.

Además, esas predicciones están hechas por Astrólogos mediocres y oportunistas con escasa formación Astrología; Los Astrólogos buenos y serios no hacen esas predicciones, porque la Astrología en muy compleja dada la cantidad de factores que se cruzan. Y encima, esa mayoría de esas predicciones no llevan firma, que lo mismo la hace un redactor del periódico "al voleo", porque hay que cerrar una sección del periódico que algunos lectores buscan consultar con aquello de, "a ver que dicen los astros hoy"....

Y además estos arrogantes fundamentalistas de la ciencia no saben la cantidad científicos que son investigadores astrológicos, como físicos, matemáticos, médicos, biólogos, etc., Es que nunca se han acercados a un Congreso de Astrólogos, y preguntado cuál es su formación a la gente que da ponencias, o presenta sus investigaciones en esas jornadas astrológicas.

Nota: El termino Astronomía solo tiene un poco más de 2 siglos, según el especialista español en Historia de la Astrología, Mariano Aladren.

Mariano Aladren, es el investigador número 609 en Historia de la Ciencia; Mariano Aladren se llevó una gran sorpresa, después de haberse recorridos los fondos de las principales bibliotecas con permiso especial de investigación, descubriendo que del siglo XVIII para atrás, ya no pone Astronomía en los libros de esa cesión, del siglo XVIII para atrás, el término usado es Astrología en lo lomos y portadas de los Libros.

Por lo tanto asegura Mariano Aladren, que el termino Astronomía es moderno; pone como ejemplo la biblioteca de El Escorial- España, a ver si alguien encuentra el termino Astronomía escrito siglo XVIII para atrás, a no ser que la parte interesada del poder, haga un falsacionismo del tema; Ya saben, hay una parte del poder progresista y abierta, y otra conservadora y cerrada, esta última puede ser muy retorcida, mandando a su "corre-ve-y-dile" de turno a maquinear el tema usando a los fundamentalistas científicos, para que la mentira perdure en el tiempo.

En fin... este es otro de los campos en que el falsacionismo se destapa, y mira que siguen gastando tinta en libros y periódicos con lo de "el astrónomo de siglo IV", o "el astrónomo de siglo IV antes de Cristo"

¡Qué Astrónomo "ni puñetas"!; Todos eran Astrólogos, llamados también Matemáticos; El cálculo y posición de los astros, era solo una pequeña parte de su trabajo, la mayor parte del tiempo la pasaban estudiando los aspectos, y que influencia tenían, si leve, normal, fuerte, o ninguna, y según en qué tema o área.

Todos eran Astrólogos; en Mesopotamia, en Egipto, en Grecia, en la India, los Incas o los Mayas.

Voy a avanzar un ejemplo que demuestra, como los pueblos antiguos necesitaban de la Astrología, para poder planificar, avanzar, y progresar todo aquel gran lio cuando surgieron hace 5000 años las primeras ciudades estados como por ejemplo, Caral, en Perú.

Los sacerdotes de Caral cotejaban datos Astrológicos para elaborar calendarios que marcaban el inicio de la siembra y la cosecha, para construir, y para otras actividades rituales, religiosas, y otras ceremonias.

Para los sacerdotes de Caral era importante poder predecir el clima, entender los indicadores de la naturaleza y los movimientos de los astros; Porque entender esto, les permitía planificar la producción de cultivos, la pesca, y todas las demás actividades,

Algún día entenderán los fundamentalistas científicos, que todos los pueblos avanzados de la antigüedad, necesitaban la Astrología para planificar y poder progresar.

Ya entenderán los fundamentalistas científicos, que gracias a la Astrología de todas esas culturas estamos donde estamos, y llegamos hasta donde hemos llegados, y que ellos puedan comer 3 veces al día, con tiempo para meterse con Los Astrólogos y la Astrología

Nota: De la Astrología nace la 1ª Matemática, primeras cuenta lunares grabado en hueso.

De la Astrología nace la 1ª Escritura, interpretación astrológica en tablillas de arcillas en Sumeria

