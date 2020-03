No se aprecia una fatalidad especial en el Triángulo de las Bermudas

La agencia meteorológica estadounidense (NOAA) considera que no hay más desapariciones en el Triángulo de las Bermudas que en otros mares. En un artículo publicado en su página web, esta institución hace un repaso de las hipótesis que atribuyen a esta zona del Atlántico colindante con el Caribe una inusual historia de inexplicables fenómenos relativos a la desaparición de personas, aviones y buques.



Su conclusión es que el océano es un lugar siempre inhóspito, y que el mal tiempo y la malas condiciones de navegación suelen ser condiciones potencialmente trágicas en cualquier mar del mundo.



En su artículo, la NOAA constata que el legendario Triángulo de las Bermudas del Océano Atlántico ha cautivado la imaginación humana con desapariciones inexplicables de barcos, aviones y personas.



Algunos especulan que fuerzas desconocidas y misteriosas como origen de las desapariciones inexplicables, como la captura de humanos por extraterrestres para su estudio, la influencia del continente perdido de la Atlántida, vórtices que abosroben objetos y los trasladan a otras dimensiones, y otras ideas caprichosas, agrega.



Algunas explicaciones están más fundamentadas en la ciencia, si no en la evidencia. Estas incluyen la flatulencia oceánica (el gas metano en erupción desde los sedimentos oceánicos) o las interrupciones en las líneas geomagnéticas de flujo, explica la agencia meteorológica.

Origen ambiental



Las consideraciones ambientales --subraya-- podrían explicar muchas, si no la mayoría, de las desapariciones. La mayoría de las tormentas tropicales y los huracanes del Atlántico pasan por el Triángulo de las Bermudas, y antes de que mejorasen las predicciones estas tormentas peligrosas cobraban muchas naves en los días previos a que se tuviera noticia de las tempestades.



Además, la corriente del Golfo puede causar rápidos, a veces violentos, cambios en el clima. Asimismo, el gran número de islas en el Mar Caribe crea muchas áreas de aguas poco profundas que pueden ser traicioneras para la navegación, señala. Y hay una cierta evidencia que sugiere que el Triángulo de las Bermudas es un lugar donde una brújula "magnética" a veces apunta al polo norte geográfico, en lugar de hacia el norte magnético.



La Marina y la Guardia Costera de los EE.UU. sostienen que no hay explicaciones sobrenaturales para los desastres en el mar. Su experiencia sugiere que las fuerzas combinadas de la naturaleza y la falibilidad humana aventajan incluso a la la ciencia ficción más incrédula. Añaden que no existen mapas oficiales sobre los que delinear los límites del Triángulo de las Bermudas. La Junta de Nombres Geográficos de EE.UU. no reconoce el Triángulo de las Bermudas como un nombre oficial y no mantiene un archivo oficial sobre la zona.



Asi, la agencia meteorológica de Estados Unidos concluye que el mar siempre ha sido un lugar misterioso para los seres humanos, y cuando el mal tiempo o la mala navegación están involucrados, puede ser un lugar muy mortal. Esto es cierto en todo el mundo. "No hay evidencia de que las desapariciones misteriosas ocurren con mayor frecuencia en el Triángulo de las Bermudas que en cualquier otra área grande y transitada del océano", concluye.