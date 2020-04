Mecánica Cuántica, Relatividad y Supercuerdas

De mano quiero anotar que pese a mi profundo interés en este tema, todavía soy un gran profano del mismo, cosa que no es de extrañar, pues la Teoría de las Supercuerdas , también conocida como Teoría del TODO (TOE: Theory Of Everything ) es una teoría que pocas mentes de este planeta 'comprenden' y pongo las comillas porque todavía nadie ha llegado a 'comprenderla' del todo, o al menos a convertir la teoría en ley.

La Teoría de las Supercuerdas, TOE en adelante, es una teoría que pretende explicar A LA VEZ todas las partículas subatómicas existentes y las interacciones que hay entre ellas, además de unificar las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza (la gravitatoria , la electromagnética , la nuclear débil y la nuclear fuerte ). Esto es, conseguir explicar mediante esta teoría todos los fenómenos físicos del Universo en un marco común a las 4 fuerzas, teniendo en cuenta a las 4 a la vez y no por separado. Por ello también se conoce a la Teoría de las Supercuerdas como una Teoría Unificadora.



Este problema de la unificación de las fuerzas fundamentales es el pilar más importante sobre el que se han forjado la física clásica ( gravitación de Newton , electromagnetismo de Maxwell ), la teoría relativista de Einstein y la Mecánica Cuántica (la física de lo más pequeño: Max Planck , Pauli , Dirac , Feynman , etc.), ramas de la física que han sufrido graves incompatibilidades en cuanto a lo que explicar los fenómenos físicos (en conjunto) se refiere; pero de esta enemistad científica ya hablaremos más en otra ocasión.

Volviendo a la TOE, esta nos presenta un modelo en el que el Universo está formado por cuerdas diminutas vibrantes. Es decir, los átomos, están formados por un núcleo con Protones y Neutrones , que tienen Electrones orbitando a su alrededor, como todo el mundo sabe. Estos están formados, a su vez, por Quarks, de los cuales existen varias clases. Pues la TOE nos viene a decir que estos Quarks están formados a su vez por mini-cuerdas vibrantes supersimétricas que son la unidad última de división de la materia y que dependiendo de su frecuencia de vibración formarán un tipo de Quark o demás partículas fundamentales. Quiero hacer constar que esto está explicado un poco de-pueblo, pero puede ayudar un poco a que uno se haga una idea de como funciona esta teoría.





Uno de los mayores investigadores de esta teoría actualmente es Brian Greene, profesor de física y matemáticas de la Universidad de Columbia, y tiene publicado un libro que os recomiendo enormemente y que lleva por título The Elegant Universe . En el libro intenta explicar la teoría con un estilo poco formal, sin fórmulas matemáticas, para hacerla accesible al público poco experimentado en temas de Física. De todas formas, puede hacerse un poco pesado para el lector que no esté acostumbrado a libros de divulgación científica.

También hace un repaso de como ha ido evolucionando la física y de los problemas que han ido surgiendo con el paso de los años entre sus diversos pilares.

El libro es un poco caro, unos 30 aproximadamente. La idea que más me ha impresionado personalmente de las que el profesor Greene nos intenta transmitir con su libro, es la del mensaje que se halla intrínseco en el calificativo de Theory Of Everything y ésta es la idea de que, con una teoría como la de las Supercuerdas, que nos explica TODOS los fenómenos físicos, teniendo en cuenta TODAS las fuerzas existentes en nuestro universo, y que nos explica el funcionamiento de la escala ÚLTIMA de la materia, podemos pensar que cuando sepamos aplicarla correctamente podríamos explicar con ella todas las ramas del conocimiento humano, desde la psicología (cuales son los patrones psíquicos que arrastran a un asesino a cometer un crímen), la Biología (que tenemos que hacer para curar el virus del SIDA) y así ad infinitum. Esto pone los pelos de punta hasta al más escéptico.

Esta teoría se halla lejos de estar terminada y hay un gran número de variables, aparte de que no es la única Teoría del TODO; existen otras como la Teoría de Branas en las que las cuerdas son sustituidas por trozos de membranas, pero se está investigando mucho en ella y esperamos que los científicos logren consolidarla como axiomática.