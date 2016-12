28/11/2016

El 30 de noviembre: BIG Bell Test para unir la física cuántica con la aleatoriedad humana

Vote: 1

2

3

4

5

Una docena de laboratorios de todo el mundo, coordinados desde Barcelona por el Instituto de Ciencias Fotónicas, ya están listos para realizar este 30 de noviembre una serie de experimentos relacionados con los misterios del mundo cuántico. Para conseguirlo necesitan la ayuda de al menos 30.000 personas, cuya tarea será generar bits o secuencias de ceros y unos de la forma más aleatoria posible. Cualquiera puede participar en esta iniciativa a través de la web thebigbelltest.org, donde ya se puede acceder para ir entrenando. Todas las personas, de cualquier edad y formación, que quieran formar parte de un experimento científico mundial, en el que se ponen a prueba las leyes de la física cuántica, lo pueden hacer este miércoles 30 de noviembre desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Coordinado por Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), el denominado BIG Bell Test: worldwide quantum experiments powered by human randomness tiene como objetivo llevar a cabo una serie de estudios cuánticos en diferentes laboratorios internacionales que, por primera vez, dependerán de las decisiones humanas: las de miles de voluntarios o bellsters. Los experimentos tendrán lugar de forma simultánea en doce laboratorios de todo el mundo. Durante ese día, los participantes que quieran contribuir a la iniciativa lo pondrán hacer en la web thebigbelltest.org. Mediante un videojuego creado específicamente para el proyecto, tendrán que introducir secuencias de ceros y unos de la manera más aleatoria posible. Estas secuencias de bits controlarán los experimentos, determinando las condiciones de medida de cada uno de ellos. Cualquier persona puede participar independientemente de la edad, desde niños hasta adultos. Para contribuir al test global, solo se necesita que al menos 30.000 personas accedan a la web, abran el videojuego e intenten superar todos los niveles disponibles para generar así la máxima cantidad de bits. ¿Tiene razón Einstein o Bohr? Los resultados servirán para investigar el entrelazamiento cuántico de las partículas, una propiedad predicha por Albert Einstein, junto a Borís Podolsky y Nathan Rosen en 1935. Los experimentos pondrán a prueba una de las ideas del famoso físico, el 'realismo local', que combina el llamado principio de localidad con la suposición de que una partícula debe tener objetivamente un valor preexistente o real antes de medirlo. Einstein comentaba que la luna está ahí, aunque nadie la mire. El sentido común también nos dice que la materia existe independientemente de nosotros, sin embargo, la física cuántica de Niels Bohr afirma que el hecho de observar una partícula o el mundo, los puede cambiar, idea a la que se oponía con vehemencia su amigo Einstein. Una de las vías con la que los físicos estudian cuál de los dos grandes científicos tiene razón es el test de Bell, con el que tratan de descubrir si las partículas cuánticas realmente están entrelazadas de forma secreta y 'conspiran' cambiando su apariencia solo cuando las miramos. Esto es lo que se va a investigar con el BIG Bell Test. Esta iniciativa surgió a raíz de las contribuciones hechas por el ICFO a los experimentos de Bell realizados en el 2015, experimentos que supusieron una atención y dedicación extraordinaria a la naturaleza de la aleatoriedad y su papel en experimentos de física. En concreto, el instituto aportó un generador físico de números aleatorios que produce números aleatorios muy puros y a una velocidad muy rápida. Estos experimentos fueron los que inspiraron la idea de realizar un experimento científico a gran escala controlado por seres humanos y utilizando las tecnologías actuales de internet. Instrucciones para jugar al BIG Bell Test 1. Conéctate a la web www.thebigbelltest.org 2. Entra en la pestaña Contribuye 3. Entra en el BIG Bell Quest www.thebigbelltest.org/quest 4. Regístrate (Muy importante!). Puedes registrarte desde hoy mismo. Si te registras, el 30/11 recibirás notificaciones indicándote que laboratorio ha utilizado tus secuencias de bits para sus experimentos. 5. Rellena el "+Profile" en tu zona de perfil del usuario (esquina superior derecha). 6. Intenta superar los 6 niveles del BIG Bell Quest. Intenta generar números por lo menos durante 10 minutos. La dificultad aumenta con el nivel. Ayuda: cuanto más tiempo estés contribuyendo, más puntos generarás y más arriba estarás en el ranking. 7. El día 30/11, podrás contribuir durante todo el día, desde las 0:00h (Hora Australia) hasta las 23:59hs (Hora Boulder) 8. Puedes participar donde quieras, en casa, en el autobus, en el tren, en la plaza, en cualquier lugar donde tengas con conexión a internet. 9. Nota extra: Intenta crear grupos y eventos con tus amigos. Para crear grupos entra en tu perfil de usuario (esquina superior derecha) y podrás crear hasta 3 grupos. Pásale el nombre del grupo que has creado a tus amigos (e.g. El grupo de Juan) y diles a tus amigos que pongan ese nombre en su perfil para participar en tu grupo y competir contra ti y el resto de tus amigos.

Doce laboratorios participan en el experimento cuántico mundial

• ICFO – Instituto de Ciencias Fotónicas (Barcelona),

• USA National Institute of Standards and Technology (NIST) (Boulder. Colorado-EE UU)

• Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) (Munich)

• Institute for Quantum Optics and Quantum Information (IQOQI) OEAW (Viena),

• Laboratoire de Physique de la Matière Condensée (LPMC ) - Université Nice/CNRS (Niza)

• Quantum Device Lab (QUDEV)- ETH Zurich (Zurich)

• Centre for Quantum Computation and Communication Technology (CQC2T) – Griffith University (Brisbane)

• Arc Center of Excellence for Engineered Quantum Systems (EQUS) - University of Queensland (Brisbane)

• Nodo del Centro de Optica y Fotónica (CEFOP) - Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Concepción (Concepción), en colaboración con el Departamento de Ingeniería Eléctrica – la Linköping Universitet (Linköping), la Universidad de Sevilla (Sevilla) y el Dipartimento di Fisica-Sapienza Università di Roma (Roma)

• Dipartimento di Fisica-Sapienza Università di Roma (Roma) en colaboración con el International Institute of Physics del Federal University of Rio Grande do Norte (Nadal)

• Center for excellence and Synergetic Innovation Center of Quantum Information and Quantum Physics (CAS) / USTC – University of Science and Technology of China (Shanghai)

• División Óptica Cuántica (CITEDEF) y el Departamento de Física, FCEyN, Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires) Fuente: ICFO.

FUENTE

agenciasinc.es / ICFO





Comentarios

Realice su comentario aquí