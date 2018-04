Profesor Stephen Hawking 1942-2018: homenaje de su alma mater

Amigos y colegas de la Universidad de Cambridge rindieron homenaje al profesor Stephen Hawking, quien falleció hoy a la edad de 76 años.

Ampliamente considerado como una de las mentes más brillantes del mundo, fue conocido en todo el mundo por sus contribuciones a la ciencia, sus libros, sus apariciones en televisión, sus conferencias y películas biográficas. Deja tres hijos y tres nietos.

El profesor Hawking abrió nuevos caminos en las leyes básicas que rigen el universo, incluida la revelación de que los agujeros negros tienen temperatura y producen radiación, ahora conocida como 'Radiación de Hawking'. Al mismo tiempo, también buscó explicar muchas de estas complejas ideas científicas a un público más amplio a través de libros populares, sobre todo su best-seller A Brief History of Time (Una breve historia del tiempo).

Fue galardonado con el CBE en 1982, fue nombrado Companion of Honour (Compañero de Honor) en 1989 y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de los Estados Unidos en 2009. Recibió numerosos premios, medallas y premios, incluida la Medalla Copley de la Royal Society, el Premio Albert Einstein, la Medalla de Oro de la Royal Astronomical Society, el Premio Fundamental de Física y el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento para Ciencias Básicas. Fue miembro de la Royal Society, miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de EE. UU.

Logró todo esto a pesar de una batalla de décadas con esclerosis lateral amiotrófica, con la que fue diagnosticado cuando era estudiante, y finalmente lo llevó a estar confinado a una silla de ruedas y a comunicarse mediante su voz computarizada, hoy instantáneamente reconocible. Su determinación en luchar con su condición lo hizo un campeón para aquellos que viven con discapacidades en todo el mundo.

El profesor Hawking llegó a Cambridge en 1962 como estudiante de doctorado y ascendió hasta convertirse en el profesor Lucasiano de Matemáticas, una posición que ocupó Isaac Newton en 1979. En 2009, se retiró de este puesto y fue 'Director de Investigación Dennis Stanton Avery y Sally Tsui - Wong-Avery' en el Departamento de Matemática Aplicada y Física Teórica, hasta su muerte. También fue miembro del Centro de Cosmología Teórica de la Universidad, que fundó en 2007. Se mantuvo activo científicamente y en los medios hasta el final de su vida.

El profesor Stephen Toope, vicerrector de la Universidad de Cambridge, le rindió homenaje y dijo: "El profesor Hawking fue un individuo único que será recordado con cariño y afecto no solo en Cambridge, sino en todo el mundo. Sus contribuciones excepcionales al conocimiento científico y la popularización de la ciencia y las matemáticas han dejado un legado indeleble. Su personaje fue una inspiración para millones. Será muy extrañado ".

Stephen William Hawking nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, aunque su familia vivía en el norte de Londres para ese momento. En 1959 la familia se mudó a St Albans, donde asistió a la escuela de St Albans. A pesar que los maestros siempre lo clasificaron en el extremo inferior de su clase, sus amigos de la escuela lo apodaron "Einstein" y parecían haber alentado su interés en la ciencia. En sus propias palabras, "la física y la astronomía ofrecen la esperanza de comprender de dónde venimos y por qué estamos aquí. Quería profundizar en las profundidades del Universo ".

Su ambición le logró una beca al University College Oxford para estudiar Ciencias Naturales. Allí cursó física y se graduó con un título de honores de primera clase.





Luego se trasladó a Trinity Hall, Cambridge y fue supervisado por Dennis Sciama en el Departamento de Matemática Aplicada y Física Teórica para su doctorado; su tesis se tituló Propiedades de Universos en Expansión. En 2017, hizo su tesis doctoral (disponible gratuitamente en línea a través del repositorio de acceso abierto de la Universidad de Cambridge). Su tesis ha sido descargada más de un millón de veces, lo que demuestra la duradera popularidad de Hawking y su legado académico.

Al completar su doctorado, Hawking se convirtió en investigador en Gonville y Caius College, donde permaneció como fellow por el resto de su vida. Durante sus primeros años en Cambridge, fue influenciado por Roger Penrose y desarrolló los teoremas de singularidad que muestran que el Universo comenzó con el Big Bang.

El interés por las singularidades le despertó de manera natural un interés en los agujeros negros y su trabajo posterior en esta área sentó las bases para la comprensión moderna de los agujeros negros. Demostró que cuando los agujeros negros se fusionan, el área superficial del agujero negro final debe exceder la suma de las áreas de los agujeros negros iniciales, y demostró que esto pone límites a la cantidad de energía que puede ser transportada por las ondas gravitacionales en tal fusión. Descubrió que había paralelos entre las leyes de la termodinámica y el comportamiento de los agujeros negros. Esto condujo finalmente, en 1974, a la revelación de que los agujeros negros tienen una temperatura y producen radiación, ahora conocida como radiación de Hawking, un descubrimiento que revolucionó la física teórica.

También se dio cuenta de que los agujeros negros deben tener una entropía, a menudo descrita como una medida de cuánto desorden está presente en un sistema dado, igual a un cuarto del área de su horizonte de eventos: el "punto de no retorno", donde el la atracción gravitacional de un agujero negro se vuelve tan fuerte que el escape es imposible. Unos cuarenta y tantos años más tarde, la naturaleza precisa de esta entropía sigue siendo un enigma. Sin embargo, estos descubrimientos llevaron a Hawking a formular la 'paradoja de la información' que ilustra un conflicto fundamental entre la mecánica cuántica y nuestra comprensión de la física gravitacional. Este es probablemente el mayor misterio que enfrentan los físicos teóricos hoy en día.

Para comprender los agujeros negros y la cosmología se requiere desarrollar una teoría de la gravedad cuántica. La gravedad cuántica es un proyecto inconcluso que intenta unificar la relatividad general, la teoría de la gravitación y del espacio y el tiempo con las ideas de la mecánica cuántica. El trabajo de Hawking sobre los agujeros negros comenzó un nuevo capítulo en esta búsqueda y la mayoría de sus logros posteriores se centraron en estas ideas. Hawking reconoció que los efectos mecánicos cuánticos en el universo primitivo podrían proporcionar las semillas gravitacionales primordiales alrededor de las cuales las galaxias y otras estructuras a gran escala podrían formarse más tarde. Esta teoría de las fluctuaciones inflacionarias, desarrollada junto con otras a principios de la década de 1980, ahora es respaldada por una fuerte evidencia experimental de las observaciones por satélite COBE, WMAP y Planck del microondas cósmico. Otra idea influyente fue la propuesta de Hawking de "no delimitar", que resultó de la aplicación de la mecánica cuántica a todo el universo. Esta idea permite explicar la creación del universo de una manera que sea compatible con las leyes de la física tal como las entendemos actualmente.

Los influyentes libros del profesor Hawking incluyeron The Large Scale Structure of Spacetime, con G. F. R. Ellis; Relatividad general: una encuesta centenaria de Einstein, con W. Israel; Superspace y Supergravity, con M. Rocek (1981); El universo muy temprano, con G. Gibbons y S. Siklos, y 300 años de gravitación, con W. Israel.

Sin embargo, fueron sus populares libros de ciencia los que llevaron al profesor Hawking más allá del mundo académico y le hicieron un nombre muy conocido. El primero de ellos, Una breve historia del tiempo, se publicó en 1988 y se convirtió en un éxito de superventas sorpresivo, permaneciendo en la lista de best-sellers del Sunday Times por un récord de 237 semanas. Los libros populares posteriores incluyen Black Holes y Baby Universes, The Universe in a Nutshell, A Briefer History of Time y My Brief History. También colaboró ??con su hija Lucy en una serie de libros para niños sobre un personaje llamado George que tiene aventuras en el espacio.

En 2014, se lanzó una película de su vida, The Theory of Everything, basado en el libro de su primera esposa Jane. La película sigue la historia de su vida en común, desde la primera reunión en Cambridge en 1964, con sus éxitos académicos posteriores y su creciente discapacidad. La película recibió aclamación mundial y Eddie Redmayne, que interpretó a Stephen Hawking, ganó el Premio de la Academia al Mejor Actor en 2015.

Viajar fue uno de los pasatiempos del profesor Hawking. Una de sus primeras aventuras fue quedar atrapado en el terremoto de magnitud 7,1 en Bou-in-Zahra (Irán) en 1962. En 1997 visitó la Antártida. Sondeó las profundidades en un submarino y en 2007 experimentó ingravidez durante un vuelo de gravedad cero, entrenamiento de rutina para astronautas. A su regreso al suelo, bromeó: "Espacio, aquí vengo".

Escribiendo años después en su sitio web, el profesor Hawking dijo: "He tenido enfermedad de la neurona motora prácticamente en toda mi vida adulta. Sin embargo, no me ha impedido tener una familia muy atractiva y tener éxito en mi trabajo. He tenido la suerte de que mi condición ha progresado más lentamente de lo que suele ser el caso. Pero esto muestra que uno necesita nunca perder la esperanza ".

En una conferencia celebrada en Cambridge en celebración de su 75º cumpleaños en 2017, el Profesor Hawking dijo: "Ha sido un momento glorioso estar vivo e investigar sobre física teórica. Nuestra imagen del Universo ha cambiado mucho en los últimos 50 años, y estoy feliz de haber hecho una pequeña contribución ".

También dijo que quería que los demás sintieran la pasión que tiene por comprender las leyes universales que nos gobiernan a todos. "Quiero compartir mi emoción y entusiasmo sobre esta búsqueda. Así que recuerden mirar a las estrellas y no a los pies. Intenten darle sentido a lo que ven y pregúntense sobre lo que hace que el universo exista. Sean curiosos, y por muy difícil que parezca la vida, siempre hay algo que puede hacer y tener éxito. Lo que importa es que no te rindas ".

Palabras: Tom Kirk, Sarah Collins

Imágenes: Alan Fersht, Graham Cope Koga, Andre Pattenden, Sir Cam, Dan White.