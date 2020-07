Use la borra de cafe para combatir mosquitos

La científica Alessandra Laranja del Instituto de Biociencias de la Universidad Estatal Paulista (Campus de Sâo José do Rio Preto) descubrió que la borra de café (resto usado después de colar el café) produce un efecto que bloquea el desarrollo de los huevos del Aedes Aegypti, que causa el dengue, además de otras especies de mosquitos.

Según explica la bióloga, 500 microgramos de cafeína de borra de café por mililitro de agua bloquea el desarrollo de la larva en el segundo de sus cuatro etapas y reduce el tiempo de vida de los mosquitos adultos.

La solución con cafeína puede ser hecha con dos cucharadas soperas de borra de café por medio vaso de água, lo que facilitaría el uso por parte de la población de renta baja y puede ser aplicada en platos. Para combatir el mosquito se puede colocar la borra en los platos de las macetas, dentro de las hojas de plantas o arrojarla sobre el suelo del jardín y patio. También directamente en los recipientes, ya que el agua que corre después de regar las plantas, diluye las borras.

El mosquito se desarrolla incluso hasta en la película delgada de agua que algunas veces se forma sobre la tierra endurecida de los jardines y huertos, así como en el agua de las coladeras y otros recipientes que retienen agua (llantas, botellas, latas, cajas de agua).

Laranja muestra que la cafeína de la borra de café altera las enzimas esterasas responsables de los procesos fisiológicos fundamentales como el metabolismo hormonal y de la reproducción que podría ser la causa de los efectos verificados en la larva y en el insecto adulto.

Los especialistas en salud pública, entre ellos médicos sanitaristas, felicitaron a Alessandra por su descubrimiento ya que además de la amenaza del Dengue 3 que desarrolla debido a los fuertes torrentes de fin de año, existe otra amenaza proveniente del exterior: la del Dengue tipo 4.

"No es necesario diluir la borra en agua para usarla" sostiene la bióloga. "Esta se recomienda usarla también como abono ecológico". Actualmente el método usado para combatir el Aedes aegypti es el de rociar insecticidas organofosforados altamente tóxicos para humanos, animales y plantas.

Imagen de cabecera: tbn0.gstatic.com.



Fuente: scielosp.org (Caffeine effect on mortality and oviposition in successive generations of Aedes aegypti) e icafe.cr.