Calculan cómo será el fin del Universo

Las estrellas continuarán explotando mucho después de que el Universo esté frío y "muerto", determinó un científico al sumergirse en lo más profundo del futuro del todo para encontrar la última supernova que ocurrirá, informó Space.

Cuando el Universo como lo conocemos "muera", será "un lugar un poco triste, solitario y frío", dijo en un comunicado el físico teórico Matt Caplan, profesor asistente de física en la Universidad Estatal de Illinois. En un nuevo estudio, Caplan calculó cómo las estrellas muertas podrían cambiar con el tiempo y determinó cuándo explotará la última supernova en el futuro lejano del Universo.

El fin del Universo se "conoce como 'muerte por calor', donde el Universo será principalmente agujeros negros y estrellas quemadas", explicó Caplan en el comunicado. "Me convertí en físico por una razón. Quería pensar en las grandes preguntas: ¿por qué existe el Universo y cómo terminará?"

En el nuevo estudio, Caplan miró hacia el futuro de las explosiones estelares. Las estrellas masivas explotan en supernovas cuando el hierro se acumula en su núcleo, acumulándose y provocando el colapso de la estrella. Pero las estrellas más pequeñas como las enanas blancas -cadáveres estelares ultradensos que se forman cuando las estrellas similares al sol agotan todo su combustible nuclear- no tienen la gravedad y la densidad para producir este hierro. Sin embargo, Caplan descubrió que, con el tiempo, las enanas blancas podrían volverse más densas y convertirse en estrellas "enanas negras" que realmente pueden producir hierro.

"A medida que las enanas blancas se enfríen durante los próximos billones de años, se volverán más tenues, eventualmente se congelarán y se convertirán en estrellas 'enanas negras' que ya no brillan", dijo Caplan. "Las estrellas brillan debido a la fusión termonuclear: están lo suficientemente calientes como para aplastar pequeños núcleos y formar núcleos más grandes, lo que libera energía. Las enanas blancas son cenizas, están quemadas, pero las reacciones de fusión aún pueden ocurrir debido al túnel cuántico, solo que mucho más lento ".

El efecto túnel cuántico es un fenómeno en el que una partícula subatómica "hace un túnel" a través de una barrera que parece imposible de atravesar cuando desaparece y reaparece al otro lado de la barrera.

Caplan señaló que esta fusión es clave para crear hierro dentro de las enanas negras y desencadenar este tipo de supernova.

El nuevo estudio muestra la cantidad de enanas negras de hierro de diferentes tamaños que necesitarían crear para explotar. Caplan calculó que la primera de estas "supernovas enanas negras" explotará en aproximadamente 10 ^ 1,1000 años, un número casi inconcebiblemente grande. "En años, es como decir la palabra 'billón' casi cien veces. Si la escribieras, ocuparía la mayor parte de una página. Es increíblemente lejano en el futuro", dijo.

Encontró que las enanas negras más masivas explotarán primero, seguidas de estrellas cada vez menos masivas hasta que no quede ninguna, lo que espera que suceda en unos 10 ^ 3,2000 años. "Es difícil imaginar algo después de eso", dijo. "La supernova enana negra podría ser la última cosa interesante que suceda en el Universo. Puede que sea la última supernova de la historia".

Entonces, ¿cómo será el Universo "triste y solitario" en este punto, después de que la última supernova haya explotado? Según Caplan, "las galaxias se habrán dispersado, los agujeros negros se habrán evaporado y la expansión del Universo habrá separado tanto a todos los objetos restantes que ninguno verá explotar a ninguno de los demás. Ni siquiera será físicamente posible que la luz viaje tan lejos".

Este estudio apareció en la edición del 7 de agosto de la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Encuentre el trabajo académico aquí: Black dwarf supernova in the far future .

Imagen de cabecera: needpix.com