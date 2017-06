¿Vida en Encélado, satélite de Saturno?

"La proporción de hidrógeno molecular que detectamos es suficiente para soportar microbios similares a los que viven cerca de focos hidrotermales en la Tierra", explicó el Dr. Christopher Glein, miembro de SwRI y uno de los autores del trabajo, además de pionero en oceonografía química extraterrestre. "Organismos similares posibles en Encelado podrían 'quemar' el hidrógeno para la quimosintesis, lo cual podría servir de base para un ecosistema mayor".

Cassini detectó hidrógeno molecular y dióxido de carbono, ingredientes básicos para la metanogénesis, una reacción que sostiene a los microbios en la profundidad de la Tierra.

En 2015, durante la inmersión más profunda de la nave Cassini en la columna que emana de las grietas en la región polar sur de la luna saturniana Encelado, los instrumentos detectaron hidrógeno molecular.

"Todo indica que el hidrógeno se origina en el centro rocoso de la luna", explicó el Dr. Hunter Waite de SwRI, e investigador pricipal del Ion Neutral Mass Spectrometer (INMS) de la nave Cassini. "Consideramos varios modos como el hidrógeno podría salir desde la roca y encontramos que la fuente más plausible es una continuada reacción hidrotérmica de roca que contiene materiales orgánicos y minerales reducidos". Los resultados se detallan en un artículo publicado en Science por Hunter Waite y sus colegas del Southwest Research Institute, en San Antonio. Las reacciones hidrotermales entre las rocas calientes y el agua en el océano bajo la superficie helada de la luna, en su opinión, son la única fuente plausible de este hidrógeno.



Vida en la luna de Saturno

Encélado es un satélite de Saturno que apenas mide 500 kilómetros de diámetro. Está cubierto por una corteza helada, de unos 30 o 40 kilómetros de grosor.

Los investigadores sugieren que el material de vapor y partículas a través del que Cassini voló contenía hasta un 1,4 por ciento en volumen de hidrógeno molecular y hasta un 0,8 por ciento de volumen de dióxido de carbono, ingredientes críticos para un proceso conocido como metanogénesis (generación de metano), una reacción que sostiene a los microbios en la profundidad de la tierra.

Es decir, que podría haber una alta probabilidad de existencia de vida en Encélado, aunque todavía es aventurado afirmarlo: aún no se ha detectado la presencia de azufre y fósforo, dos elementos fundamentales para los organismos.



Imagen: dailygalaxy.com. Artículo NASA's Extraterrestrial Oceanography --"Hydrothermal Activity On Saturn's Enceladus Similar to That in Earth's Oceans"

Encuentre detalles de esta noticia en el artículo del Southwest Research Institute "SwRI scientists discover evidence for a habitable region within Saturn's moon Enceladus".