Efectos conductuales causados por las propiedades cuánticas de los medicamentos

Observaciones experimentales apuntan a diferencias conductuales diferenciadas en medicamentos, provocadas por en el spin nuclear distinto en cada isotopo en los componentes de los medicamentos, una propiedad cuántica que afecta al tiempo que un átomo pueda permanecer en estado cuántico entrelazado aislado de su medio ambiente.



Un análisis teórico de los resultados de experimentos conductuales realizados en ratas (Sechzer JA, Lieberman KW, Alexander GJ, Weidman D y Stokes PE Biol Psychiatry. 1986;21(13):1258-66), realizado por Matthew Fisher, un físico teórico de la Universidad de California, USA, ha empezado a generar controversia y captar la atención de la comunidad científica mundial.

Si los experimentos subsiguientes, a ser realizados por Fisher y colaboradores logran resultados similares a los de Sechzer JA, entonces Fisher, podría ser el próximo ganador del Premio Nobel de Medicina por abrir una nueva rama de la medicina inductora y, a su vez, una segunda gran ola de psiquiatría biológica.

Una saga que parece haberse reactivado en 1986, cuando Fisher, devastado por los efectos de la depresión mayor que padecía, decidió seguirle la pista a su propia enfermedad.

Que mejor entonces que investigar los mecanismos y efectos conductuales de un antidepresivo simple: el Litio.

Fisher pasaría largo tiempo analizando de profundis los efectos de 2 isotopos del litio, entes químicos tan solo diferentes en el número de sus neutrones nucleares. El experimento de Sechzer JA et al, había consistido en administrar sales de 2 isotopos estables, no radioactivos de litio: Li-6 y Li-7 a ratas de 3 meses de edad: antes, durante la gestación y durante la lactancia.

Las ratas puérperas que recibieron Li-6, mostraron más afecto, prodigaron más cuidados y amamantaron más frecuentemente a sus crías, mientras que las que recibieron Li-7 y las madres controles ignoraron a sus crías y las cuidaron infrecuentemente.

Para Fisher estas diferencias conductuales radican en el spin nuclear de cada isotopo de Litio, una propiedad cuántica que afecta al tiempo que un átomo pueda permanecer en estado cuántico entrelazado aislado de su medio ambiente.

Cuanto menor es el spin de un átomo, menor será la interacción del núcleo con los campos eléctrico y magnético, siendo su decoherencia cuántica (paso de un estado cuántico entrelazado a un estado físico clásico), más lenta. Al tener el Li-6 y el Li-7 diferente números de neutrones tienen diferentes spins. Por ello, el Li-7 exhibe una decoherencia, demasiado rápida para propósitos de cognición cuántica, mientras que el Li-6 permanece entrelazado más tiempo, teniendo por ello diferentes efectos conductuales.

Hipótesis sugiere un rol para los procesos cuánticos en el proceso cognitivo

Fisher cree que el almacenamiento de la información cuántica cerebral es mediada por átomos de Fosforo, que tienen un spin de una mitad -un numero bajo- que haría posible tiempos prolongados de coherencia, capaces de ser prolongados aún más, si se unen al calcio.

Fisher piensa que las moléculas de Posner (Ca +P), podrían hacer el papel de un qbit natural cerebral. Tras largas reflexiones Fisher (Annals of Physics), piensa que el proceso celular cuántico se inicia con un pirofosfato (2 fosfatos liberados de un ATP).

La interacción entre los spins de estos 2 fosfatos hace que devengan en entrelazados, pudiendo aparearse en 4 formas: 3 configuraciones (estado triple/débilmente entrelazado), que se añaden al spin total de uno, y una cuarta posibilidad: singlet (entrelazamiento máximo), capaz de producir un spin zero, crucial para la computación cuántica.

Las enzimas rompen los fosfatos entrelazados en 2 iones fosfatos libres, que continúan permaneciendo entrelazados aun cuando estén separados (proceso veloz en estado de singlet), pudiendo combinarse con iones de calcio y oxigeno deviniendo en moléculas de Posner.

Ni el calcio ni los átomos de O tienen spin nuclear para preservar el one-half total: spin crucial para mantener largos periodos de coherencia, protegiendo de este modo a los pares entrelazados de la interferencia externa, manteniéndose la coherencia por horas, días, semanas, distribuyéndose por largas distancias cerebrales, influenciando la liberación de neurotransmisores y activando las sinapsis neuronales.

NdE

Resumen del estudio publicado en ncbi.nlm.nih.gov:

Aberrant parenting and delayed offspring development in rats exposed to lithium.

Sechzer JA, Lieberman KW, Alexander GJ, Weidman D, Stokes PE.

Abstract

Natural lithium (Li) salts, including those used routinely in manic depressive illness, consist of two stable nonradioactive isotopes: lithium-7 (Li-7) (92.6%) and lithium-6 (Li-6) (7.4%). Female rats (3 months old) were treated with either Li-7 chloride or Li-6 chloride or were untreated prior to and during gestation and lactation. Birth weights were lower for Li-treated animals than for normal pups. Maternal behavior of all Li-treated mothers was altered. Li-7 mothers ignored their pups and nursed them infrequently. Li-6 mothers groomed and nursed their pups more often than normal mothers. All pups showed delays in development, especially in the maturation of depth perception. Although Li-6-treated dams were over-protective mothers, their offspring showed longer developmental delays than those of Li-7-treated offspring.