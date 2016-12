  Acuerdo climático establece las bases para el establecimiento coordinado de energías limpias

Acuerdo climático establece las bases para el inicio coordinado de energías limpias.



Fuente: voanews.com



Entrevista con el Prof. Henry Briceño experto en calentamiento global y crecimiento de océanos, sobre el recién firmado acuerdo para enfrentar al cambio climático



Un experto afirma que el acuerdo de París no es perfecto, pero establece las bases para que las naciones inicien acciones para lograr el uso de energías limpias



Estados Unidos asumió el compromiso de luchar contra el cambio climático y tuvo un papel muy importante a la hora de discutir el acuerdo de París, destaca un experto en temas de cambio climático.



En entrevista con la Voz de América, el Prof. Henry Briceño, docente investigador en la Universidad de la Florida y experto en calentamiento global y crecimiento de océanos, destacó la importancia de un acuerdo que obliga a trabajar ahora en la preservación del planeta.



"El acuerdo de París es una manera de asegurar de que todo el mundo está a la altura de las promesas", afirmó el experto.



"Sabíamos que este acuerdo no sería perfecto, y en efecto no lo es, pero sin embargo este pacto requiere que los países no solo hablen, sino que promulguen planes para reducir su emisiones de combustibles fósiles y establezcan mecanismos para implementar el uso de energías limpias", acota Briceño.



Sobre el reto que Estados Unidos asume luego de firmar el acuerdo, el Prof. Briceño admite que no será una tarea fácil.



"Hay que considerar que esta transición exige la transformación de todo el sistema de energía que está vigente desde la revolución industrial. Hay que cambiar la perspectiva y se debe planificar la inversión para crear energía limpia", afirma el docente investigador de la Universidad de la Florida.



Una de las principales preocupaciones del Prof. Briceño está en una de las mayores consecuencias del calentamiento global y que se refiere al crecimiento del nivel de los oceános.



"Los mares se están hinchando, se están expandiendo, y el proceso de fusión de los casquetes polares esta subiendo su nivel, y no va a ser un proceso contínuo sin ningún sobresalto, puede ocurrir como algo escalonado y eso nos puede traer una tragedia antes de lo que pensamos", concluye el Prof. Briceño.