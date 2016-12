  Intuición digital

¿Te has preguntado alguna vez cómo Google anticipa la palabra que estás escribiendo en el buscador? ¿También lo hace tu correo, con direcciones frecuentes?



Los programas informáticos han sido desarrollados para intuir palabras o tareas que sigue un usuario, en una actividad específica.



Básicamente, esta llamada intuición tecnológica es el resultado de una buena programación. O sea, el almacenamiento de datos de referencia y el diseño de diagramas de flujo, basados en los patrones de uso de los programas.



Con los últimos avances en los sistemas informáticos, estos programas incorporan una serie de soluciones, de estudios de frecuencias y adaptaciones a las predilecciones de los usuarios, que cualquiera creería que leen el pensamiento.



Santiago Núñez, profesor de informática del Instituto Tecnológico de Costa Rica, nos comenta sobre cómo se entiende el concepto de intuición en los aparatos tecnológicos:



"Lo que se obtiene es que la intuición, para ponerlo primero en un contexto computacional, debería verse como un patrón de alto nivel que no es consciente, como en el caso del ser humano, que podría emularse. ¿Qué es la intuición? Detectar patrones que están correlacionados al sistema emocional."



La intuición en el ser humano se presenta de manera inconsciente, como un juicio rápido a una situación específica. De hecho, parte de una gran cantidad de información que el cerebro ha almacenado a través del tiempo y que procesa por una vía rápida. Y en eso, se parece también a los programas informáticos.



La intuición tecnológica es uno de los grandes atractivos de los nuevos sistemas. Se invierte mucho en la programación que anticipe y aligere el paso de los usuarios. Entre más intuitivas sean, más las consideramos amigables al ser humano.



Esta inteligencia, en sus niveles superiores, tiene la capacidad de aprender y adaptarse al usuario, incorporando sus patrones de comportamiento más frecuentes.



A veces no nos damos cuenta de lo predecible que podemos ser. Estamos acostumbrados a que otros seres humanos nos descifren, con una sola mirada, al levantar una ceja... En cambio, nos sorprende cuando un programa, de pronto, nos ofrece lo que más queríamos... como si supiera. ¡Pues claro que lo sabe! Lo hemos estado comunicando con nuestras interacción repetida.



En tu vida diaria podés encontrar todo tipo de máquinas inteligentes. Desde lavadoras modernas con esquemas de lavado de acuerdo a la condiciones de la ropa, hasta bancos que detectan posibles fraudes.



Probablemente, las máquinas nunca tendrán una intuición igual a la del ser humano. Pero en eso trabajan los informáticos, analizando cómo comprendemos el mundo, como desciframos los patrones, cómo reaccionamos ante presión y cómo experimentamos placer.



Guión: Alejandro Portilla y Alejandra León Castellá.

Locución: Mariana Rivera.



Más de la misma fuente en http://cienteccr.blogspot.com.