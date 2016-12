En Islandia crearon una serie de centros de nueva generación para el almacenamiento de datos a partir de energías renovables. Son nubes de datos que almacenan cantidades de información, y funcionan de forma ecológica.



Las llamadas nubes de datos, que archivan enormes cantidades de información generada por todos los que usamos Internet día tras día, se vuelven cada vez más importantes, y no son más que centros de almacenamiento de información que deben estar sometidos a altas normas de seguridad. Deutsche Welle tuvo acceso a uno de ellos, ubicado en lo que fue una base militar de la OTAN, en Keflavik, en el suroeste de Islandia.



Según estimaciones, si internet, con toda su capacidad de almacenar datos, fuera una provincia de algún país del mundo, sería la que consume más energía en todo el planeta. Es por eso que la iniciativa de Islandia de crear centros que operan a partir de energías renovables es tan interesante, ya que, además de ser un lugar extremadamente seguro, se trabaja con tecnologías que reducen las emisiones de gases invernadero porque operan con electricidad generada por energías verdes, que reducen las emisiones de CO2.



La seguridad, clave para la nube de datos



Tate Cantrell es jefe del departamento de Tecnología en la compañía Verne Global, que comenzó a operar el nuevo centro de datos en una ex base de la OTAN hace pocos meses. Nos permitió entrar a las instalaciones, donde lo único que se escucha el sonido de la ventilación.



"El procesamiento de la información a la que se tiene acceso día a día se realiza en el centro de datos. Y los usuarios interactúan a través de sus teléfonos o sus computadoras. Constantemente se está produciendo información y esa información debe ser procesada y almacenada en algún lugar", explica Cantrell.



El experto dice, además, que la nube de datos no es más que un grupo de computadoras que trabajan al unísono y que necesitan muchísima energía para obtener una comunicación óptima con el exterior. Las instalaciones ocupan unos 500 metros cuadrados, y todavía hay muchísimo espacio libre en el que podrían caber aún más computadoras. Y señala que el aspecto de la seguridad es clave para ofrecer un almacenamiento de datos eficiente.



Islandia, un emplazamiento bueno para la competitividad



Einar Tomasson, por su parte, dirige la central de almacenamiento de datos en Promote Iceland, la agencia que se ocupa de las inversiones extranjeras, y dice que Islandia se convirtió en uno de los países líderes en la producción de energía renovable, y que se ha ganado la reputación de ser el "disco duro verde" del mundo.



"Lo que tiene de bueno Islandia es que los precios de nuestro abastecimiento de energía son muy competitivos, y solo trabajamos con electricidad verde, o energía hidro o geotérmica. Contamos con un sistema de aire frío los 365 días del año, ya que aquí el clima es estable. Islandia es un lugar muy bueno en términos de competitividad", afirma Tomasson.



La red eléctrica de Islandia se basa casi en un 100 por ciento en energías verdes. El centro de datos de Keflavik también totalmente ecológico, y emite casi un cero por ciento de anhídrido carbónico.



A pesar de esas ventajas, Facebook y Google optaron, sin embargo, por Suecia o Finlandia para archivar sus datos, debido al peligro que representan las erupciones volcánicas en Islandia. Sin embargo, los especialistas afirman que Keflavik es absolutamente segura, ya que, de lo contrario, no se hubiera instalado allí una base de la OTAN. Algo que también subrayó el presidente de Islandia, Olafur Grimsson: "Esto es un ejemplo fascinante de cómo se puede transformar en un par de años una base militar en un centro de innovación tecnológica".



Pero Tate Cantrell explica que el factor decisivo para elegir a Islandia como centro verde de la nube de datos parece ser el marco legal islandés, que le da prioridad a la protección de datos personales: "Islandia cuenta con un marco legal muy eficaz de protección de la privacidad individual. Y esa es ciertamente una ventaja que muchas compañías podrían aprovechar, ya que el Gobierno islandés le da mucha importancia a la protección de datos, por lo cual aquí podrían desarrollar sus negocios mejor que otros lugares".



Eso motivó a páginas como Wikileaks a guardar allí sus datos. Y si lo hace gente especializada en revelar secretos de otra gente, por algo será.



Una obra de Alexis Rosenzweig y Cristina Papaleo para www.dw.de (Deutsche Welle). Editor: Enrique López.



Duración: 00:04:44.