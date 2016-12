  Rolling Stones, 50 años de lengua roja y éxitos

Todo empezó en 1962 en el Club Marquee de Londres. Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, el pianista Ian Stewart y dos músicos invitados ofrecieron su primer concierto bajo el nombre The Rollin' Stones. El nombre fue inspirado en un viejo tema de Muddy Waters, Rolling Stones Blues. Meses después, y tras algunos conciertos con un público cada vez mayor, fueron incorporados Bill Wyman y Charlie Watts, ahí pasaron a llamarse The Rolling Stones.



50 años después, esta banda de eternos adolescentes rebeldes es sin duda uno de los grupos artísticos más conocidos e influyentes de toda la historia de la música. Ningún otro hasta la fecha ha tenido una trayectoria tan exitosa y duradera como la de los Rolling Stones. Los años se han marcado en los rostros de sus miembros fundadores, verdaderas leyendas vivientes del rock. Pero sus temas no tienen ni una arruga. Al contrario se han erigido en monumentos de una música inmortal.



Un fenómeno planetario con una receta eficaz. Las primeras producciones de los "Rolling" incluyen versiones de blues, rock and roll y R&B norteamericano. "Love in vain" que ellos consideraron como su himno, es en realidad una versión de una canción de Robert Johnson de 1937.



Rápidamente sin embargo Keith Richards inventa el "sonido" de los Rolling Stones, con distorsiones de la guitarra, disonancias, rupturas melódicas y contratiempos. A esto se suma la voz única de Mick Jagger y una buena dosis de provocación. Todo en los Rolling Stones canta a la libertad total y al exceso. El lema "sexo, drogas y rock & roll" encontró en ellos a sus exponentes más notorios. Pero también, los Rolling captaron las revueltas de su tiempo y las sublimaron en su música.



Sin quererlo quizás, los Rolling Stones se convirtieron en los ídolos de una generación rebelde, con canciones que plasmaron el sentir de una época, como "Street Fighting Man" o "Sweet Black Angel", inspirada en Angela Davis, la pantera negra.



A pesar de algunos rumores de separación o de retirada de la escena artística, estos sesentones incorregibles o "dinosaurios del rock", como ellos mismos se llaman, hacen hoy alarde de una descarada energía. Cada una de sus giras es esperada como un evento extraordinario, como un trago de whisky añejo que se saborea con gusto impaciente.



Los Rolling Stones han editado 25 álbumes de estudio, vendido cientos de millones de discos en todo el mundo e influenciado generaciones de artistas. Sin perder su aura de reyes de la música ricos, extravagantes, decadentes y rebeldes.



