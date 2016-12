El Dr. Eghon Guzmán, médico obstetra, presidente de The American College of Obstetricians and Gynecologists (Cl), conversa con Julio César Alcubilla para aclarar las verdades detrás de la cesárea como intervención necesaria o no... El renombrado especialista chileno ofrece una detallada y educativa visión sobre todas los argumentos a favor y en contra de la cesárea surgidos en las última décadaa.



Duración = 00:25:38.





