  x-problemas de enlace-TIC para mejorar servicios de salud

Your browser doesn't support HTML5 audio tag. Para conocer en la voz de un experto como contibuyen las TIC para mejorar los servicios de salud, especialmente en Latinoamérica, Peter Cernik entrevista a Roberto Martinez, especialista en políticas públicas, competitividad e innovación; miembro de Continua Health Alliance, Director de Seguimiento políticas de salud y tecnología en América Latina para Intel Corp.; consultor de la OMS, USAid, Banco Mundial, BID, Foro Económico Mundial y la Corporación Canadiense para el Desarrollo; y Presidente de la Cámara Nacional de Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Centro-Sur de México.

El Ing. Martinez se extiende sobre las oportunidades relacionadas con el uso estratégico de las tecnologías de información y comunicación, no solo en la automatizacion de centros de salud, sino, también, para acercar los más recientes desarrollos de la medicina a pacientes que, por cualquier motivo, no pueden acceder directamente estos avances, o sencillamente para permitir servicios remotos de monitoreo y diagnóstico para pacientes, censos de salud y muchas otras aplicaciones posibles actualmente y en el futuro.

-----

Duración: 00:16:20.

----- -----

