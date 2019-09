  Los mitos de la cata de vinos

(Si su 'browser' es incapaz de reproducir el audio enlazado) Escuche esta entrevista visitando su plataforma de podcast preferida:

- - -



Jesús Pineda resume los resultados de un estudio llamado Do More Expensive Wines Taste Better? Evidence from a Large Sample of Blind Tastings, publicado en The Journal of Wine Economics, donde se afirma que, a menos que sean expertos, no somos realmente capaces de identificar un vino barato y uno costoso. El trabajo va más allá, al sugerir que los sistemas de clasificación que utilizan algunos famosos expertos enólogos son, en la práctica, poco confiables.

Más información en Vino: Cae el mito de los expertos.

Duración: 00:14:39.

Encuentre más archivos de audio y video en la coleccion multimedia de CIENCIAyLEYENDA.