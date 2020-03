  Realidad y leyenda de los vampiros

(Si su 'browser' es incapaz de reproducir el audio enlazado) Escuche esta entrevista visitando su plataforma de podcast preferida:

En este espacio, inspirado por medtempus.com, nuestra intención es divagar, haciendo al tiempo uso de la lógica, sobre algunos de los posibles origenes que llegaron a crear lo que en la actualidad conocemos como vampiros.

Hoy se la dedicamos a los vampiros, porque quizas los monstruos mas carismáticos de todos son estos terroríficos y eternos enemigos sangrientos de la humanidad. Con el cuento de su sabiduría acumulada a lo largo de siglos gracias a su inmortalidad, su sed de sangre y su apariencia estilizada o incluso elegante, son aspectos que no han sido desperdiciados por la literatura y la industria del cine. No hay dudas que, junto a los zombies o muertos vivientes, los vampiros son los monstruos de terror que mas aparecen en la TV y la gran pantalla.

Pero la curiosidad está en saber como llegamos a crear estas leyendas, ¿Hay algo de realidad en lo de los vampiros? Y tanto detalle... ¿De donde surgió que no pudieran ver la luz del sol, ni tomar ajo o que necesiten la sangre para sobrevivir?

Algunas explicaciones las escuchara escuchando este postcast.

En otras entregas de ciencia y leyenda nos ocuparemos de los hombres lobo, mientras tanto, lo invitamos a visitar CIENCIAyLeyenda.net, donde podra encontrar imágenes y explicaciones mas detalladas.





Duración: 00:06:42.



