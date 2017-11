  Pagos digitales promueven la inclusión social en América Latina

La Alianza Better Than Cash lanzó la billetera móvil "Bim" en Peru, para promover el acceso de las comunidades rurales a servicios financieros.



Los pagos digitales pueden reducir los costos, aumentar la transparencia, ayudan a eliminar el robo y las pérdidas y a la vez empoderan a las personas que hasta el momento han sido excluidas del sistema financiero.



Esa es la premisa de la alianza "Better than Cash", que se traduce al español, como Mejor que el Efectivo, un grupo de representantes del sector público, privado y organizaciones de desarrollo, enfocada en promover la digitalización de los pagos.



En el audio presentado aquí, Camilo Tellez, el jefe de Investigación y Desarrollo de la Alianza, conversó con Noticias ONU sobre este tema.



Fuente: unmultimedia.org.

Producción: Laura Quiñones.

Duración: 5'57".

Cortesía Música: Podington Bear, Ketsa.



Si su navegador (browser) no es capaz de reproducir el audio, pruebe con el reproductor de su computador o smartphone visitando este enlace o en la página de unmultimedia.org.